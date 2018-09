Deel dit artikel:













Doe het zelf pakket bloed prikken Foto: Alexander Heeringa

LIMMEN - Een druppel bloed is voldoende om te onderzoeken wat de samenstelling is. Meer heeft moderne apparatuur niet nodig. Maar wie in het ziekenhuis bloed moet laten prikken is al snel een heel vol buisje kwijt. Labonovum in Limmen werkt aan een nieuw procedé. De patient kan zelf thuis bloed prikken en het ziekenhuis bespaart straks miljoenen euro's.

Een klein prikje in je vinger, een paar druppels bloed opvangen en dan het kokertje op de post doen. Met zijn bedrijf Labonovum heeft Dennis Poland een methode ontwikkeld waarbij patienten zelf thuis bloed kunnen prikken. Maar de belangrijkste verandering is de verwerking van die bloedmonsters. Nieuwe Machine

Met een speciale machine kunnen de bloedmonsters straks volautomatisch geanalyseerd worden maar dat apparaat bestaat nog niet. Blok System Supply in Velsen heeft opdracht gekregen om binnen 18 maanden een werkend apparaat te bouwen. Hiervoor heeft de Europese Unie 3 miljoen subsidie beschikbaar gesteld. Revolutie

De nieuwe werkwijze kan een revolutie teweegbrengen bij de bestaande laboratoria en maakt veel 'prikpoli's' overbodig. Met name chronische patienten hoeven niet meer iedere keer naar de polikliniek en ziekenhuizen kunnen miljoenen euro's besparen. Ook hoeft er veel minder bloed afgenomen te worden. Bloed verspillen

Bij de bestaande methode van bloed prikken wordt jaarlijks bijna 200.000 liter bloed ongebruikt weggegooid. "Ik denk dat wij daar 95% op kunnen besparen", aldus Dennis Poland van Labonovum. Een aantal ziekenhuizen, waaronder Amsterdam UMC, heeft interesse getoond in de nieuwe werkwijze. Heftige klus

Cruciaal is nu de ontwikkeling van een machine die de bloedmonsters volautomatisch kan analyseren. Martijn Witteveen van Blok System Supply in Velsen Noord is er van overtuigd dat het gaat lukken maar geeft toe dat het een pittige opdracht is. "Het zal een heftige klus worden waarin we in korte tijd veel werk moeten verzetten".