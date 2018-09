Natuurmonumenten waarschuwt voor gif op landgoed: "Houd uw hond aan de lijn"

HEILOO - "Wij adviseren om de hond de komende tijd aan de lijn te houden." Zo luidt de waarschuwing van Natuurmonumenten, nadat er vorige week een hond stierf door vergif na een bezoek aan landgoed Nijenburg in Heiloo.

Natuurmonumenten weet niet zeker of het vergif daadwerkelijk op het landgoed lag, maar de organisatie neemt het zekere voor het onzekere. Daarom wordt geadviseerd honden in het gebied aangelijnd te houden 'tot er meer duidelijk is over de oorzaak van de vergiftiging'.

De boswachters die het gebied onder hun hoede hebben zullen aankomende tijd extra alert zijn op verdachte situaties. Wie meer informatie heeft over de vergiftiging, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.