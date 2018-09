Deel dit artikel:













Beverwijks constructiebedrijf voltooit 'bijzondere opdracht': "Kerkkruis klaar voor vertrek" Foto: NH / Dennis Mantz

BEVERWIJK - Constructiebedrijf De Groot bestaat al meer dan 114 jaar, maar de bouw van het nieuwe kerkkruis voor de Mariakerk in Heemskerk is misschien wel het meest speciale project ooit, zegt directeur Piet de Groot. "Het is in ieder geval een hele bijzondere."

Het oude stalen kerkkruis bleek na 54 jaar compleet vervallen. De Groot kreeg de opdracht voor een nieuw kruis, met een renovatie voor de windhaan. "Ik ben zelf gelovig en Heemskerker", zegt Piet lachend tegen NH Nieuws. "Mijn vader deed ook al werk voor de parochie. Dus dat maakt dit project wel erg speciaal. Morgen wordt het een spannende dag, dan wordt ´ie geplaatst", aldus de directeur. Noeste arbeid

Het stalenkruis weegt ruwweg achthonderd kilo. Peter Blaas, constructiebankwerker bij De Groot, is er zeven maanden druk mee geweest. Met spanning kijken de twee nuit aar morgen, als ze het kruis over de stalen pijp op het gebouw moeten laten zakken. "Ik hoop dat 'ie past. En anders hebben we een probleem", laat de bouwer met een knipoog weten. Morgenochtend om 8.30 uur staat de hoogwerker klaar om het hijswerk te verrichten. 💬 Whatsapp ons!

