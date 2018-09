Basisplaatsen voor Maher en Vejinovic in bekerduel AZ

MEPPEL - Adam Maher en Marko Vejinovic beginnen in de basisopstelling van AZ in het bekerduel met Alcides. Ook Léon Bergsma en Dorin Rotariu starten. Aanvoerder Guus Til start op de reservebank.

Daarmee is de officiële rentree van Vejinovic bij AZ een feit. Eerder speelde hij al in het besloten oefenduel met FC Utrecht. Maher moest het tot nu toe doen met invalbeurten, maar mag tegen de hoofklasser eveneens in de basis starten.

Verdediger Léon Bergsma staat samen met Ricardo van Rhijn in het hart van de defensie. Het wordt zijn tweede optreden in het eerste elftal van AZ. Eerder viel hij al in tijdens de gewonnen wedstrijd tegen NAC Breda (5-0). Onder andere Fredrik Midtsjø, Pantelis Hatzidiakos en captain Guus Til nemen plaats op de reservebank. Jonas Svensson is gelegenheidsaanvoerder tijdens het bekerduel.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Van Rhijn, Bergsma, Ouwejan; Seuntjens, Maher, Vejinovic; Rotariu, Johnsen, Idrissi.

Het duel tussen Alcides en AZ sportpark Ezinge begint om 17.00 uur.