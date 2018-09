Mike Snoei: "Spelers moet je juist zien te motiveren"

VELSEN-ZUID - De spelers van Telstar kunnen opgelucht adem halen. Trainer Mike Snoei is niet van plan zijn spelers persoonlijk af te rekenen voor de wanprestatie van afgelopen dinsdag in de KNVB-beker. De Velsenaren verloren het uitduel met tweededivisionist AFC uit Amsterdam met liefst 5-0.

Snoei hoopt dat de spelers vooral bij zich zelf te rade gaan en zich tegen TOP Oss willen revancheren. De trainer heeft de spelers gevraagd wat hun eigen motivatie is om de mensen van Telstar tevreden te stellen. "Ik kon nauwelijks slapen en wil dit nooit meer mee maken", aldus Senne Lynen, die tegen AFC een basisplaats had.

"Echt een hele goeie ploeg"

Dat TOP Oss dinsdag ook ternauwernood de tweede ronde van de beker haalde (winst bij Rijnsburgse Boys na strafschoppen), is voor Snoei geen reden om te verwachten dat het een eenvoudig klusje wordt. "TOP Oss won ook uit bij Twente en speelt 0-0 tegen Sparta. Dit is echt een hele goeie ploeg." De Ossenaren staan zeven plaatsen hoger op de ranglijst en hebben vijf punten meer. Telstar staat veertiende en heeft zes punten. Snoei: "Bij winst sta je op negen punten en doe je goed mee voor het linkerrijtje."

Van Huizen geschorst

Telstar mist tegen TOP Oss Toine van Huizen, die vanwege zijn rode kaart tegen AFC voor één wedstrijd is geschorst. Ook aanvoerder Frank Korpershoek ontbreekt: hij heeft een bovenbeenblessure. Snoei: "Van Huizen en Korpershoek brengen vooral gif en mentaliteit in de ploeg en dat moet nu door anderen gecompenseerd worden." Adham El Idrissi is evenmin van de partij; hij is niet wedstrijdfit.

Het duel tussen Telstar en TOP Oss is morgen live te volgen op de radio bij NH Sport. Verslaggever Rob Wanst heeft analist Toon Beijer naast zich zitten. De uitzending begint om 19.00 uur. De aftrap is om 20.00 uur.