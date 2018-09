LIVE: Alcides - AZ (KNVB-beker)

MEPPEL - Ook AZ gaat vandaag beginnen aan een nieuwe editie van de KNVB-beker. De ploeg van trainer John van den Brom gaat in Meppel op bezoek bij hoofdklasser Alcides. De wedstrijd begint om 17.00 en is negentig minuten lang live te volgen op de Facebook-pagina van NH Sport.

Na de verloren bekerfinale van vorig seizoen gaat AZ nu opnieuw proberen om de zilveren dennenappel naar Alkmaar te halen. De eerste horde naar De Kuip is dit jaar Alcides, dat na vier speelrondes de vijfde plaats inneemt in de Hoofdklasse Zondag A. Dit seizoen won de ploeg van trainer Wilko Niemer twee duels. Één keer speelden zij gelijk, terwijl er ook een keer werd verloren.

Wijzigingen

AZ staat na zes duels op de vijfde positie in de eredivisie. De ploeg verzamelde door drie overwinningen en twee gelijke spelen in totaal elf punten en daarmee staat het vijf punten achter op koploper PSV. Afgelopen weekend wonnen de Alkmaarders met 1-3 van FC Groningen en trainer Van den Brom heeft al aangegeven wat wijzigingen in zijn basiself toe te gaan passen voor het treffen met Alcides.

In Meppel zit verslaggever Erik-Jan Brinkman. Hij houdt je via de Facebook-pagina van NH Sport negentig minuten lang op de hoogte van het bekerduel. Het duel op sportpark Ezinge begint om 17.00 uur.