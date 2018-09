Jan Visserbrug week dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden

ENKHUIZEN - De Jan Visserbrug in Enkhuizen, die loopt van het Jan Visserpad naar de Vest, is volgende week dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden. De brug, waar fietsers en voetgangers overheen mogen, krijgt een nieuwe slijtlaag.

Als de werkzaamheden onverhoopt uitlopen, is de brug noodzakelijkerwijs langer afgesloten, aldus de gemeente.

Mensen die van deze brug gebruikmaken, kunnen volgens mediapartner WEEFF via de Nelson Mandeladreef naar de Noorderweg of via de Dreef naar het Wethouder Westdorppad gaan en daar de oversteek naar de Vest maken.