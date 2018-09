Zes jaar celstraf en tbs geëist tegen Holland's Got Talent-finalist

ALKMAAR - Het Openbaar Ministerie (OM) eist zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging tegen Holland's Got Talent-finalist Lars de R. Hij wordt verdacht van het misbruiken van minstens tien kinderen in Nederland, Kroätie en India.

"Het uitgangspunt is dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen", verklaart de officier van justitie. "De slachtoffers vonden hem in eerste instantie een supercoole gast, omdat hij op televisie was. Maar hij heeft hun vertrouwen geschonden."

Lees ook: Holland's Got Talent-pedo geeft walgelijke details kindermisbruik

Bovendien zouden nog niet eens alle slachtoffers aangifte hebben gedaan. Ze willen volgens de officier liever niet in de media komen met hun verhaal.



Ook de tripjes die De R. maakte naar India maakte de zaak voor het OM zwaarder. "We zien hem als sekstoerist, omdat er filmpjes van hem zijn in India waar hij zegt 'No sex, no pay'." Wel wordt de tijd die De R. al vast heeft gezeten, van de celstraf afgetrokken.

"Tweede Amsterdamse zedenzaak"

"Het is eigenlijk nog aan de korte kant", stelt advocaat Richard Korver, die twee slachtoffers bijstaat. "Als je kijkt naar hoeveel slachtoffers deze man heeft gemaakt."

Bovendien heeft De R. nog harde schijven, benadrukt Korver, die nog niet zijn geopend. "Mijn collega zei terecht op zitting: wie weet hebben we hier een tweede Amsterdamse zedenzaak."

Lees ook: Guitar Academy geschokt over misbruik door Lars de R.

Dat de kinderpornozaak pas in België zal worden behandeld, noemt Korver "de wereld op z'n kop". Hij heeft er weinig vertrouwen in, onder meer omdat procedures in ons buurland veel langer zouden duren.

Bovendien richten de Belgen zich meer op de criminele organisatie waar De R. onderdeel van is, in plaats van de kinderporno centraal te zetten. "Straks komt hij er gewoon mee weg."

Stevige aanpak

Tijdens de zitting gaven deskundigen al aan dat een 'stevige aanpak' voor De R. nodig is. Zo zouden de pedoseksuele gevoelens van de verdachte al rond zijn twaalfde zijn begonnen en daarom niet snel meer veranderen. "Hij zal moeten leren hoe hij ze kan weerstaan."

De eerste vergrijpen van De R. vonden al op jonge leeftijd plaats, voordat hij 18 jaar oud was. Toch adviseren de deskundigen om deze niet te behandelen in het kader van jeugdstrafrecht. "Hij zou dan vast zou kunnen komen te zitten bij jongeren en dat zou zeer onwenselijk zijn." Het OM sluit zich hierbij aan.

Extra in de gaten gehouden

De uitspraak in de rechtszaak volgt over twee weken. In de tussentijd wordt de verdachte nog steeds extra in de gaten gehouden. Volgens deskundigen is dat nodig, omdat mede-gevangenen hem wellicht opnieuw iets aan willen doen. Ook willen ze de mogelijkheid dat de verdachte zichzelf iets aandoet uitsluiten.