Gemeenteraad Hoorn stemt in met plan voor nieuw Kerkplein Foto: Gemeente Hoorn

HOORN - De Hoornse raad heeft ingestemd met het plan voor een nieuwe inrichting van het Kerkplein. Er is gekozen voor het meest uitgebreide ontwerp: dit gaat uit van een vlakke bestrating in natuursteen zonder verhoogde stoep, waardoor de auto 'te gast is' op het plein. Het nieuwe Kerkplein is, als alles meezit, in 2019 klaar.

Er wordt al lang gesproken over de herinrichting van het Kerkplein. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het college in december 2017 de opdracht gegeven om met een werkgroep van ondernemers en bewoners te komen tot een breed gedragen plan met maximaal 25 parkeerplaatsen. De werkgroep koos unaniem voor het ontwerp 'shared space optima forma'. Dit betekent dat het Kerkplein rondom een vlakke bestrating krijgt zonder verhoogde stoep, zodat de auto echt te gast is op het plein. Aan de voor- en zijkanten komt er natuursteen en het overige gebied wordt ingericht met rode klinkers. Parkeerplaatsen

Er komen 25 plekken voor betaald parkeren in de zomer en 22 extra parkeerplaatsen in de winter, 55 vergunningparkeerplaatsen, 160 fietsparkeerplaatsen en vijf nieuwe bomen en hagen. Binnen het ontwerp is de keuze gemaakt voor éénrichtingsverkeer rondom de kerk. Ook komt er een ondergrondse afvalcontainer en een openbaar toilet. Niet alles werd unaniem besloten. Zo wilden het CDA en de Hoornse Senioren Partij - met steun van PvdA, Hoorn Lokaal en de ChristenUnie - dat er geen waterelement zou komen. Dit ging echter toch door. Ook dienden enkele partijen een bezwaar in tegen het plan dat de huidige stroomkast voor de kermis moet worden vervangen. Hieraan waren volgens de partijen te hoge kosten verbonden. Projectwethouder Samir Bashara zegde uiteindelijk toe dat het voorstel uit het plan zou worden geschrapt. Planning

Als alles meezit, is het nieuwe Kerkplein in 2019 klaar. De planning is om in het eerste kwartaal van 2019 te starten met de herinrichting van het plein. Afhankelijk van het weer en de vorderingen van de verbouwing van de Grote Kerk tot hotel zal een deel van de herinrichting waarschijnlijk ook na het zomerseizoen 2019 plaatsvinden. 💬 Whatsapp ons!

