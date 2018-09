Warmtenetten kunnen aardgas buiten de deur houden

AMSTERDAM - Warmtenetten gaan de komende jaren een belangrijke rol spelen bij het verwarmen van woningen. Nu de gaskraan dichtgaat is hergebruik van bestaande warmte een goed alternatief. Gemeenten, energieleveranciers en bedrijven in de Metropoolregio gaan daarom samenwerken om meer restwarmte te hergebruiken.

Een warmtenet is een ondergronds buizenstelsel met warm water waarmee gebouwen verwarmd worden. Warmtenetten zijn een belangrijk alternatief voor aardgas om warm water te leveren voor de verwarming van huizen, gebouwen en de glastuinbouw. Met de aanleg van warmtenetten zullen de komende jaren vele woningen 'aardgasvrij' verwarmd worden.

Routekaart

In 2015 is de eerste samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daaruit is een een regionaal warmtenet van IJmuiden tot Almere en van Zaanstad tot Aalsmeer in kaart gebracht. Waar zitten de grootste warmtevragers? Wat zijn de huidige en toekomstige warmtebronnen? Waar moeten de buizen voor de warmtenetten gelegd worden? Ook is er een Routekaart Duurzame Warmte in MRA samengesteld.

Duurzame warmtenetten

Met het Warmte & Koude programma werken overheid en marktpartijen in de Metropoolregio Amsterdam samen aan de ontwikkeling van duurzame warmtenetten tegen zo laag mogelijke kosten. Het aanleggen van warmtenetten vraagt om nauwe afstemming tussen vele partijen.

Afvalverbrander

Warmtenetten binnen de MRA worden gevoed met warmte vanuit een afvalverbrander of elektriciteitscentrale in Amsterdam, Almere en Amstelveen, of door een aparte biomassaketel zoals in Purmerend en Lelystad. Dat is duurzaam 'dubbelgebruik' van energie.