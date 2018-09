Modeketen uit Japan komt naar Nederland

AMSTERDAM - De Japanse kledingketen Uniqlo komt naar Amsterdam. Daarmee opent het bedrijf de eerste winkel in Nederland. Wereldwijd heeft de keten ongeveer 2000 winkels.

Uniqlo richt zich vooral op betaalbare basics. Topman Tadashi Yanai verwacht dat daar in Nederland markt voor is: "Ik zie hier bijna niemand in pak lopen. Mensen kleden zich graag casual."

Uitbreiding

Momenteel is het bedrijf in twintig andere landen actief, waarvan zes in Europa. Plannen voor andere winkels in Nederland zijn er nog niet. Eerst wil Uniqlo een succes maken van de winkel in Amsterdam, daarna komen er mogelijk meer filialen.

Daarmee wijkt Uniqlo af van de strategie van concurrenten als H&M en Zara, die meestal snel uitbreiden. Dat is ook te zien in België. Na de opening van een eerste winkel in Antwerpen in 2015 zijn er drie jaar later twee winkels bij gekomen. Waar Uniqlo in Japan en Azië veel winkels heeft, richt het bedrijf zich in Europa op "grote winkels in iconische steden."

De winkel in de Kalverstraat opent vrijdag zijn deuren.