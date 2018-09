Nederlands cabinepersoneel: Schiphol, doe iets tegen agressieve passagiers

SCHIPHOL - Personeel op Schiphol doet nog te weinig om te voorkomen dat agressieve passagiers aan boord van vliegtuigen kunnen komen. Dat vindt de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC). Ieder jaar blijft het aantal agressieve passagiers stijgen dat aan boord van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen voor veel ellende zorgt.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Ieder jaar publiceert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hoe vaak cabine- en cockpitpersoneel te maken krijgt met agressieve passagiers. In 2017 waren er 1.038 meldingen. Volgens ILT gaat het vaak om dronken en drugsgebruikende reizigers die aan boord tekeergaan. In sommige gevallen moet een vliegtuig uitwijken om de agressieve passagier(s) van boord te laten halen.

Volgens de VNC zijn naast drank- en drugsmisbruik ook vaak groepen voetbalsupporters en vrijgezellenfeestgangers de oorzaak van agressie-incidenten aan boord. Als een agressieve passagier alleen reist, gaat het volgens de vakbond vaak om iemand met een bipolaire stoornis. De VNC wil dat op Schiphol al voorkomen wordt dat agressieve passagiers aan boord kunnen stappen.

Agressietraining

Het vakbondsbestuur meent dat Schiphol momenteel nog te weinig doet aan preventie en die vooral overlaat aan de luchtvaartmaatschappijen. Cabinepersoneel wordt getraind in het omgaan met agressieve passagiers, maar de VNC vindt dat luchthavenpersoneel en horeca-ondernemers op Schiphol die training ook moeten krijgen. Als goed voorbeeld noemt de bond London Gatwick.

Op die Londense luchthaven is volgens de VNC wel sprake van een 'integrale aanpak' met restaurants, bars, politie, grondpersoneel en luchthavenpersoneel. Passagiers op Gatwick krijgen te horen dat als ze teveel alcohol drinken, hun vakantie al voorbij is nog voor hij begint. De VNC wil een soortgelijke aanpak op Schiphol.

Richtlijn

De vakbond heeft het over een richtlijn van de internationale overkoepelende organisatie van luchtvaartmaatschappijen, de IATA, waar Schiphol zich ook aan zou moeten houden. Functionarissen en ondernemers op luchthavens dienen mogelijke problemen te signaleren voordat passagiers aan boord kunnen stappen. De VNC zegt "bot te hebben gevangen" toen zij security- en horecapersoneel op Schiphol vroegen of zij wisten wie ze moesten bellen bij problemen.

De cabine- en cockpitpersoneelsbonden, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee, de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en Schiphol komen in januari bij elkaar om verder te werken aan de preventie van agressie aan boord.

