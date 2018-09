Blaricumse Ondernemers Vereniging vindt overstap naar Utrecht onzinnig

BLARICUM - Nu de Blaricumse en Larense politiek zich heeft uitgesproken om bij de provincie Utrecht te willen horen, worden ook steeds meer kritische geluiden hoorbaar. Zo vindt Blaricumse Ondernemers Vereniging het een onzalig plan dat gebaseerd is op angst.

Volgens voorzitter Djelko van Es wordt er nu vooral vanuit angst geredeneerd. "De angst is dat het mooie Blaricum opgeslokt wordt in een groter geheel en dat er dan niks meer te zeggen is over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening", vertelt hij namens de vereniging tegen NH Nieuws.

Volgens van Es moeten de Blaricummers juist vanuit hun eigen kracht uitgaan. "Je moet niet zorgen dat je opgeslokt wordt, maar je moet zorgen dat je een waardevol element bent”, meent Van Es. “Als wij in een groter geheel opgaan, dan moeten wij zorgen dat onze belangen behartigd worden. Ga daaraan werken in plaats van weg te lopen.”

Volgens van Es bieden de voorgenomen fusies juist kansen om beter samen te werken en om als Gooi-regio tegenwicht te bieden aan steeds het groter wordende Amsterdam en Almere. “Als alle dorpen en steden an sich handelen ontstaat er te weinig samenwerking, dan gaat er arbeidskracht verloren richting Almere waar de ruimte wel geboden wordt", besluit hij.

NH Nieuws ging gisteren de straat op om te vragen hoe de inwoners van de twee gemeentes denken over aansluiting bij Utrecht: