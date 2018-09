Geen voorrang meer op huis voor Castricumse statushouder

CASTRICUM - Castricum schaft de voorrang af voor statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat bevestigt wethouder Paul Slettenhaar (wonen) aan NH Nieuws na berichtgeving door Dagblad Kennemerland.

Voor het afschaffen van urgentie voor statushouders met een verblijfstatus is een aanpassing in de huisvestingsverordening nodig. Volgens de wethouder is een gemeente vrij om die aanpassing door te voeren.

Schrijnende gevallen

Hij wijst er in de krant op dat de automatische voorrang voor statushouders de doorstroming op de woningmarkt belemmert. Slettenhaar: "Er zijn schrijnende gevallen van moeders met kinderen die een huis zoeken maar niet aan de beurt komen. De balans raakt een beetje zoek."

Alkmaar nam in juli dit jaar hetzelfde besluit.