HEMA wil sterk uitbreiden in Midden-Oosten Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Het eerste filiaal van HEMA in Abu Dhabi moet de opmaat vormen voor een flinke uitbreiding in die regio. Het bedrijf heeft volgens topman Tjeerd Jegen de ambitie om daar zo'n vijftig winkels te openen, bijvoorbeeld in Dubai en Qatar.

"Vergeet niet dat wij momenteel eigenlijk het grootste Nederlandse kledingmerk zijn", zegt Jegen in een interview met het ANP. "Concurrenten als Zara, H&M en C&A zijn allemaal wereldspelers. Er is dus schaalgrootte nodig om met hen te concurreren." Cosmetica

Omdat Abu Dhabi nog geen winkel met goedkopere producten als HEMA heeft, nam de lokale partner Apparel Group zelf contact op met HEMA om de komst naar het Midden-Oosten te bespreken. Volgens Jegen zal het bedrijf daar vooral inzetten op cosmetica en baby- en kinderkleding. Ook verwacht hij dat chocola en koekjes goed verkopen in Abu Dhabi. Bovendien zou het Midden-Oosten als springplank naar Azië kunnen dienen. Daar zijn vooralsnog echter geen conrete plannen voor. HEMA heeft nu meer dan 750 filialen in acht Europese landen. In verschillende Duitse en Oostenrijkse steden zullen er ook nieuwe zaken bij komen, zegt Jegen.