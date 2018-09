Deel dit artikel:













KNVB en Essent willen lager energieverbruik voetbalclubs Foto: AT5

NOORD-HOLLAND - Het energieverbruik van verenigingen in het amateurvoetbal moet in de komende vier jaar met 50 procent naar beneden. Dat zeggen de KNVB en energiebedrijf Essent in het programma De Groene Club dat de twee organisaties donderdag lanceerden.

Doel van het vierjarig programma is om de 2500 voetbalclubs te helpen bij het verduurzamen van hun accommodaties. Op die manier kunnen ze samen jaarlijks 17,5 miljoen euro aan energiekosten besparen en 80 miljoen ton minder CO2 uitstoten. Een club kan volgens Essent en de KNVB gemiddeld 7000 euro per jaar besparen. Jean Paul Decossaux, commercieel directeur van de KNVB: "Energie is goed voor 10 tot 15 procent van de begroting en daarmee een grote kostenpost. Met De Groene Club helpen we, samen met Essent, verenigingen met een betrouwbare totaaloplossing via één aanspreekpunt." Via dat aanspreekpunt kan een energie-, subsidie en financieringsadvies tot en met de installatie en onderhouden worden geregeld. Verenigingen hoeven niet over te stappen op Essent, laat de energieleverancier weten.