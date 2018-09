Politie waarschuwt fietsers zonder licht: "Zorg dat uw donorregistratie in orde is"

NOORD-HOLLAND - De dagen worden korter en daarmee neemt het gevaar op de weg toe. Daarvoor waarschuwt de politie, die fietsers op het hart drukt om niet in het donker rond te rijden. "Neem de moeite om verlichting aan te schaffen."

Net als voorgaande jaren voert de politie campagne om ernstige ongelukken te voorkomen. Hiervoor is een harde campagne opgezet. In het bericht dat op social media wordt gedeeld, worden fietsers die in het donker zonder licht rijden opgeroepen om hun donorregistratie op orde te hebben. "U redt er levens mee."

De bestaande campagne die nu wordt 'gerecycled' krijgt wederom veel bijval. Politiekorpsen in het hele land ondersteunen de actie en delen 'm online, zo ook de politie in Alkmaar.