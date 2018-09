Deel dit artikel:













De Peiling: Rookverbod op straat in Groningen Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - De stad Groningen heeft een primeur in Nederland: zelfs roken op straat wordt op bepaalde plekken verboden. Moeten we dat in Noord-Holland ook gaan doen?

Tabakswet omzeilen

De gemeenteraad van Groningen heeft woensdag besloten dat de Algemene Plaatselijke Verordening zodanig wordt aangepast dat de gemeente delen van de openbare ruimte rookvrij kan verklaren. Om de Tabakswet te omzeilen, worden niet alleen de sigaret, maar alle soorten rook verboden. Door alle rook te verbieden is dus ook het opsteken van een sigaret in de open lucht dan verboden. Rookvrije gebieden

Welke delen van Groningen rookvrij worden laat de stad van inwoners en instanties afhangen. Die kunnen een verzoek bij de gemeente indienen om een gebied rookvrij te verklaren. Al ruim dertig instellingen hebben aangegeven dat zij een rookverbod in de straten rond hun gebouwen willen, zoals het ziekenhuis, de universiteit, scholen en een kinderdagverblijf. Straf

Als een roker binnen zo'n rookvrij gebied op straat toch een peuk opsteekt en weigert te vertrekken, kan de politie erbij gehaald worden. Het is nog onduidelijk welke straf er komt te staan op overtreding van het rookverbod. Wat vind jij?

Moeten we in Noord-Holland het voorbeeld van de Groningers volgen en ook hier het roken op straat gaan verbieden of schiet het rokertje pesten dan wel heel erg door? Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.