Geld investeringsfondsen niet vaak naar startups vrouwen

NOORD-HOLLAND - Investeringsfondsen steken hun geld bijna alleen in startups waar mannen aan het roer staan. Slechts 1,6 procent van de startups stond onder leiding van een vrouw. Dat blijkt volgens Het Financieele Dagblad (FD) uit onderzoek van Eva de Mol van de Vrije Universiteit (VU) en investeerder Janneke Niessen.

Van de gefinancierde startups stond 6,8 procent onder leiding van een gemengd team. Ruim negen op de tien investeringen waren dus voor startups die alleen door mannen werden geleid. In totaal deden veertig investeringsfondsen voor beginnende bedrijven mee aan het onderzoek.

De Mol en Niessen kregen geen duidelijkheid over het aantal aanvragen voor financiering dat vrouwen indienden. Omdat er ook geen inzage was in het aantal afwijzingingen is het niet duidelijk of startups met een vrouwelijke leiding relatief meer of minder geld kregen dan hun mannelijke collega's.