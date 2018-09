ZIEN! Volendamse amateurvoetballer geniet van wereldgoal tegen Vitesse

VOLENDAM - Het is maar goed dat de 29-jarige Nick Tol vandaag een vrije dag heeft. De held van Volendam van gisteravond kon het er na de wedstrijd tegen Vitesse van nemen met een paar glazen bier. Want de wereldgoal die hij als amateur tegen de duurbetaalde profs uit Arnhem maakte, moest worden gevierd.

De speler van RKAV Volendam was het eerste uur tijdens de KNVB-bekerwedstrijd nog wisselspeler, vertelt hij telefonisch aan NH Nieuws. Vanaf de reservebank was het de zoon van de bekende oud-prof Kees Pier Tol nog opgevallen dat zijn ploeg nog maar één keer op goal had geschoten. Toen mocht Nick zijn trainingspak uittrekken en kwam hij in het veld.

Pannaatje

Hij stond er twintig minuten in toen hij - op eigen helft - de bal kreeg. Nick bedacht zich geen moment, blikt hij terug. "Ik gaf Foor (Vitessespeler, red.) een pannaatje en toen ging -ie er zo in."

Wat hij dacht toen hij aan zijn actie begon? "Niks. Het gaat zo snel allemaal. Zoiets zit in je lijf. De bal lag na die panna in principe klaar en toen schoot ik maar."

Trots

Helaas voor Nick en zijn ploeggenoten, allemaal rasvolendammers, ging het duel tegen de profs uiteindelijk verloren (1-2). Maar dat RKAV Vitesse zo goed partij kon bieden, stemt de amateurs trots, sluit Nick af. "We hadden voor het eerst een uitverkocht huis en uitgerekend dan maak je zo'n goal. Dat we zo'n prestatie hebben neergezet met z'n allen is echt mooi. Na de wedstrijd hebben we in de kantine gezeten en zijn we aan het bier gegaan. Ik was pas om 1.30 uur thuis, haha."