Man opgepakt na bestormen Ryanair-vliegtuig met bestemming Schiphol Foto: NH Nieuws/Doron Sajet

SCHIPHOL - Een boze passagier is vanochtend vroeg op de luchthaven van Dublin opgepakt door de politie nadat hij het platform was opgerend om zijn Ryanair-vliegtuig te laten stoppen. Dat meldt de Irish Sun. De man was te laat bij de gate en draaide door op het moment dat de Boeing zonder hem vertrok.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De passagier kwam samen met zijn vrouwelijke reisgenoot aan bij de gate op Dublin Airport toen bleek dat hij zijn Ryanair-vlucht naar Amsterdam had gemist. De man probeerde eerst de Boeing 737 te laten wachten door op het raam te bonken. Toen het gebonk geen effect had, besloot de reiziger een deur die naar platform leidt te openen en rende op het vliegtuig af. Op het platform probeerde hij de piloten van het toestel al schreeuwend en wuivend te laten stoppen. Kort daarna werd hij door Ryanair-personeel tegengehouden. Geen vertraging

De man werd ter plekke door het Ryanair-personeel overgedragen aan de politie. Die heeft de man gearresteerd en meegenomen naar een politiebureau in Dublin. Het Ryanair-toestel is vanochtend zonder vertraging aangekomen op Schiphol.