Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kou uit de lucht tussen IJsbaan Zandvoort en gemeente Foto: IJsbaan Zandvoort

ZANDVOORT - Er kan ook deze winter gewoon weer geschaatst worden op het Raadhuisplein in Zandvoort. Even leek het erop dat het niet door kon gaan, omdat er mogelijk uit moest worden geweken naar een kleinere locatie in verband met bouwwerkzaamheden.

De organisatie van de ijsbaan zag die suggestie van de gemeente totaal niet zitten en dreigde zelfs dat er dan helemaal geen baan zou komen in Zandvoort. Naast de bouwwerkzaamheden stonden er ook twee bomen in de weg. De ijsbaan wilde die bomen tijdelijk verplaatsen, maar de gemeente zag dat weer niet zitten. LEES OOK: IJsbaan Zandvoort vreest voortbestaan en maant gemeente tot actie Oplossing

Beide partijen zijn nu tot een oplossing gekomen, zo laat de IJsbaan Zandvoort weten op hun site. De ijsbaan zal om de bomen heen aangelegd gaan worden en enkele buslijnen zullen een alternatieve route rijden om zo voldoende ruimte te bieden aan de baan. Vanaf 15 december kan er in Zandvoort geschaatst gaan worden.