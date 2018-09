Deel dit artikel:













Trams botsen op elkaar in Amsterdam Foto: AT5 Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Twee trams zijn vanochtend op elkaar gebotst op de De Clerqstraat in Amsterdam en daarbij flink beschadigd. Een van de trams is daarbij ontspoord. Door het ongeluk is het tramverkeer flink ontregeld.

Door de aanrijding rijden de lijnen 13 en 19 nu om. Tram 13 stopt niet meer op de haltes aan de Admiraal de Ruijterweg, Jan Evertsenstraat en de De Clercqstraat en rijdt om via de Hoofdweg. Lijn 19 stopt ook niet meer aan de Admiraal de Ruijterweg en rijdt om via het Mercatorplein.