Op naar het terras! Vandaag wordt het zonnig én 20 graden Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Een even plotselinge als mooie meevaller voor wie vandaag de tijd heeft het ervan te nemen. Het is nu nog frisjes, maar dat wordt in de loop van de dag wel anders.

Als de bewolking die op dit moment nog boven de provincie hangt, in de loop van de ochtend weer is verdwenen, is het ruim baan voor de zon. NH-weerman Jan Visser heeft goed nieuws: "Het wordt overal in de provincie 19, 20 graden." Het is wel zaak er vandaag meteen eventjes van te genieten, vervolgt Visser. Morgen blijft het kwik steken op 15, 16 graden, sluit hij af. 💬 Whatsapp ons!

