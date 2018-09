Ontucht-huisarts Velserbroek keert eigen praktijk de rug toe

VELSERBROEK - De van ontucht beschuldigde huisarts uit Velserbroek draagt zijn praktijk per 1 oktober over aan collega's. Daarmee voorkomt hij dat zijn personeel op straat komt te staan.

Haarlems Dagblad meldt dat de 62-jarige arts de overdracht van zijn praktijk in een brief aan zijn patiënten heeft aangekondigd. Over de beschuldigingen aan zijn adres wijdt hij in de brief niet uit.



Overigens heeft het OM nog niet besloten of de man zich voor de rechter moet verantwoorden. Het politieonderzoek naar hem loopt nog, zo heeft een woordvoerder van het OM aan de krant laten weten.

De zaak kwam begin juli aan het licht. Veertien mensen - onder wie ook collega's van de man - zouden melding hebben gemaakt van seksueel overschrijdend gedrag. De man zou zijn patiënten nodeloos hebben aangeraakt en uitgekleed.

11-jarig meisje

Uiteindelijk hebben zes mensen daadwerkelijk aangifte tegen hem gedaan. Onder zijn mogelijke slachtoffers is een 11-jarig meisje, zo bevestigde het OM eerder tegen NH Nieuws.

De man werd opgepakt, maar mag het onderzoek tegen hem in vrijheid afwachten. Wel is hem voorlopig verboden zijn vak uit te oefenen. Behalve van ontucht wordt hij verdacht van fraude.