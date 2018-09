Deel dit artikel:













Gezin op straat bij woningbrand in Zaandam Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

ZAANDAM - Een gezin uit Zaandam is vannacht flink geschrokken van een brand in de keuken van hun woning aan de Schepenlaan. Rond 01.15 uur moesten vader, moeder en drie kinderen in allerijl naar buiten, toen er al rookpluimen in het huis hingen.

Het vuur bleek afkomstig van een pannetje dat op het fornuis stond en in brand was gevlogen. Het gezin wachtte op straat de komst van de brandweer af. Het ambulancepersoneel dat daarna kwam, heeft voor de zekerheid alle gezinsleden gecontroleerd. Volgens een ooggetuige zouden een van de ouders en een kind voor alle zekerheid voor eventuele verdere behandeling naar het ziekenhuis zijn gebracht. De keuken heeft schade opgelopen, maar de woning is volgens de getuige ondanks de brand bewoonbaar.