Ajax veel te sterk voor tweedeklasser

AMSTERDAM - In Noordwijk heeft Ajax kinderlijk eenvoudig de volgende ronde van de KNVB-beker bereikt. Tweedeklasser Te Werve werd met 7-0 verslagen. Perr Schuurs, Kasper Dolberg, Donny van de Beek, Zakaria Labyad (2x), Jurgen Ekkelenkamp en Ryan Gravenberch maakten de doelpunten.

Te Werve begon aanvallend, maar na tien minuten konden hun intenties de prullenbak in. Centrale verdediger Schuurs opende toen de score door vanaf randje zestien raak te schieten.

0-4 bij rust

Eigenlijk was daarmee de wedstrijd al beslist, want de Amsterdammers gingen vervolgens rustig door met goals maken. Dolberg, Van de Beek (foto) en Labyad scoorden in de eerste helft alle drie op aangeven van Carel Eiting. Tussendoor raakten Gravenberch en Dolberg nog het houtwerk.

Debutanten

In de tweede helft kwam Noa Lang binnen de lijnen. Hij maakte woensdagavond samen met Schuurs en Mitchel Bakker zijn debuut in het eerste van Ajax. De Amsterdammers gingen na een klein uur verder met scoren. Labyad vond toen het net met een afstanddschot: 0-5.

Jongste ooit

Invaller Ekkelenkamp zorgde snel daarna voor de zesde treffer na een knappe aanname. Het slotakkoord was voor de zestienjarige Gravenberch. De middenvelder, die afgelopen zondag al als jongste Ajacied ooit zijn debuut maakte, is daarmee de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de club.

Opstelling Ajax: Lamprou; Kristensen, Schuurs, Wöber, Bakker; Eiting, Van de Beek (Ekkelenkamp/60), Gravenberch; Neres (Lang/46), Dolberg (De Wit/74), Labyad.