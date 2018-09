Burgemeester Hilversum wil graag experimenteren met legale wietteelt

HILVERSUM - Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum blijft van mening dat zijn gemeente zich moet aansluiten bij de wietproef van de overheid. Coffeeshophouders zijn positief maar kritisch over de plannen. Dat schrijft De Gooi en Eembode op hun website.

Volgens krant De Gooie en Eembode willen de ondernemers graag dat hun gemeente deel neemt aan het cannabis-experiment van de Rijksoverheid waarbij het mogelijk wordt voor gemeenten om legale wietteelt toe te staan. Vorige jaar schreef NH Nieuws al over gemeenten die graag deelnemen aan deze proef

Het is nog niet zeker of Hilversum deel mag nemen aan de wietproef. In november wordt eerst nog binnen de Hilversumse politiek besproken of de stad deel mag gaan nemen. Daarna is het aan de landelijke overheid die hooguit tien gemeenten selecteert die deel mogen nemen.