Droomdoelpunt Nick Tol mag niet baten voor RKAV Volendam Foto: Pro Shots / Paul Meima

VOLENDAM - Ondanks een wereldgoal van Nick Tol is RKAV Volendam uitgeschakeld in de KNVB-beker. Eredivisionist Vitesse was met 2-1 te sterk voor de hoofdklasser.

Achterstand bij rust

Binnen een kwartier kwam Vitesse op voorsprong. Na een hoekschop belandde de bal bij verdediger Maikel van der Werff. Vanuit de draai schoot hij knap binnen met links. Oussama Darfalou was daarna dichtbij de tweede goal voor de Arnhemmers, maar zijn schot ging tegen de lat. Even later was het wel raak voor de Algerijn. Hij tikte binnen na een voorzet van Max Clark: 0-2. Aan de andere kant kreeg Jeffrey Veerman namens RKAV een goede mogelijkheid na een fraaie actie. Zijn inzet werd gekeerd door Vitesse-doelman Remko Pasveer. Heerlijk doelpunt Tol

Na rust gebeurde er weinig in Volendam, todat Nick Tol - zoon van Pier Tol - in de 84e minuut Pasveer te ver voor zijn doel zag staan. Met een geweldig afstandsschot zette hij de 1-2 op het scorebord. In de slotfase zette RKAV nog aan, maar de Noord-Hollanders wisten er helaas geen verlenging uit te slepen.