Hilversum onthult begroting voor 2019: "Financieel staan we er goed voor"

HILVERSUM - Het Hilversumse college van burgemeesters en wethouders presenteerde vandaag de nieuwe begroting voor het komende jaar. Volgens de wethouder van Financiën staan de zaken er financieel goed voor: "Er is de komende jaren ruimte om flink te investeren in Hilversum en de Hilversummers"

Via een persbericht laat de gemeente Hilversum weten de ambitie hebben om te investeren in Hilversum en haar inwoners en dat ze daarop niet hoeven te bezuinigen. "De komende vier jaar kunnen we 26 miljoen euro besteden aan de stad, voor extra uitgaven en investeren."

Investeringen

Een belangrijk thema in de nieuwe begoting is duurzaamheid. De gemeente heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn, wat inhoudt dat de gemeente tegen die tijd alle broeigassen die het uitstoot volledig compenseert. Om deze plannen uit te voeren is een energietransactieplan in de maak.

Voordeliger je auto parkeren

Nog een meevaller voor de inwoners van Hilversum: een parkeervergunning in Hilversum wordt de helft goedkoper in 2019. De overige parkeertarieven, voor parkeren aan de straat, blijven gelijk.