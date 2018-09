Deel dit artikel:













Aap uit de mouw: "De pony in de panda was een reclamestunt" Foto: NH Nieuws

WINKEL - Al een paar dagen verbaast NH Nieuws zich over de beelden van een pony op de achterbank van een Fiat Panda. Maar vandaag kwam de aap uit de mouw: het dier speelde de hoofdrol in een heuse reclamefilm. De aanstichter van deze stunt is autohandelaar Sam van Dalen, die op een creatieve manier zijn bedrijf wil promoten.

De beelden van een pony in de Fiat Panda bleken een grote hit op sociale media. Alleen al op de Facebookpagina van NH Nieuws is de video al ongeveer 630.000 keer bekeken. Echter, het edele dier zat voor een hele andere video op de achterbank van de rode auto. Aan NH Radio vertelt ondernemer Sam van Dalen dat pony Fred eigenlijk in de Panda zat voor de opnames van een reclamevideo. Wortel voeren

Het was overigens nog verrassend eenvoudig om het makke dier de kleine auto in te krijgen, blijkt uit wat Van Dalen vertelt: "Mijn vriendin vroeg of ze (Fred, red.) achteruit wilde instappen. En dat deed ze nog ook!" Benieuwd naar de reclamestunt? Kijk dan naar de video hieronder. 💬 Whatsapp ons!

