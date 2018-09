Koetsentocht siert de straten van 't Gooi

NAARDEN - Met vijf koetsen en tien paarden ging de tweede Gooise koetsentocht van start. Een tocht door 't Gooi, gekleed in stijl en voor het goede doel. In Naarden, voor de Grote Kerk, werden ze opgewacht door tientallen mensen. "Het is toch leuk om te zien!"

De Larense Eva Müller is de motor achter dit evenement. Samen met een hele hoop vrijwilligers probeert ze het iedereen naar de zin te maken en door middel van koetsritjes zo veel mogelijk geld op te halen voor het goede doel: 'All You Need is Health'.

Het is voor de tweede keer dat dit evenement georganiseerd wordt. Stiekem droomt Eva al over hoe het evenement er over tien jaar uitziet. "Ik hoop dan dat alle straten worden afgezet en dat iedereen op de koets wil met ons!"

Benieuwd naar hoe de stoet door de Gooise straten trok? Bekijk dan bovenstaande video!