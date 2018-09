Personeelstekort levert Connexxion een boete van 50.000 euro op

ZAANDAM - Vervoersbedrijf Connexxion krijgt een boete van tienduizenden euro's, omdat zij op 24 en 25 augustus hun bussen in de Zaanstreek volgens een aangepaste dienstregeling liet rijden. Volgens hun opdrachtgever Vervoerregio Amsterdam overtrad het busbedrijf hiermee de regels en dat gaat Connexxion geld kosten.

De Vervoerregio Amsterdam is opdrachtgever van het openbaar vervoer per bus, tram en metro in de vijftien gemeenten, waaronder de Zaanstreek. Zij zijn dus verantwoordelijk voor verstrekken van subsidies aan de bedrijven die het opbaar vervoer uitvoeren binnen hun regio. De boete voor Connexxion Zaanstreek wordt ingehouden op hun subsidiegeld.

Tekort aan personeel

Volgens Connexxion moesten zij dat weekend in augustus hun dienstregeling in de Zaanstreek aanpassen, omdat ze te weinig personeel beschikbaar hadden om die dagen om alle diensten in te vullen.

Brandbrief van het personeel

Het personeelstekort bij Connexxion Zaanstreek is geen onbekend probleem. In augustus trokken de chauffeurs zelf ook aan de bel over de complicaties daarvan. In een brandbrief die zij in augustus naar Connexxion stuurden spraken ze over te hoge werkdruk en het geregeld uitvallen van bussen door het tekort aan chauffeurs.

Connexxion wil tegen NH nieuws niet inhoudelijk ingaan op het nieuws van de boete.