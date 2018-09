Vrouw voor honderden euro's bestolen door slinkse babbeltruc

WIJK AAN ZEE - Een 72-jarige vrouw is begin dit jaar voor ruim zeshonderd euro bestolen via een slinkse babbeltruc. De politie heeft inmiddels beelden verspreid van de man die geld heeft opgenomen via de gestolen pinpas van de vrouw.

De vrouw, die woonachtig is in Wijk aan Zee, kreeg op 3 januari bezoek van een man die zich voordeed als agent in burger. Hij vertelt haar dat er iets mis is met haar pinpas en dat hij deze wil meenemen. Goed van vertrouwen geeft zij haar pas mee, om even later gebeld te worden door iemand die zich voordoet als een werknemer van de bank.

Honderden euro's weg

Deze 'werknemer' heeft naar eigen zeggen alleen nog even de pincode van de vrouw nodig om haar pas te blokkeren. Enkele uren later blijkt dat er voor ruim zeshonderd euro is opgenomen van de rekening van de vrouw, bij een pinautomaat aan de Slotermeerlaan in Amsterdam.

De man die geld heeft opgenomen, staat op camera. De politie verspreidt daarom nu zijn foto. "Dat betekent nog niet per definitie dat hij degene is die bij de dame voor de deur heeft gestaan", vertelt politiewoordvoerder Wendy Boudewijn.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



