Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Eerste Herdenkingsstenen Joodse slachtoffers Den Helder onthuld Foto: NH/Matthijs Gemmink

DEN HELDER - Bij vier woningen in Den Helder zijn vandaag herdenkingsstenen geplaatst met daarop elf namen van de Joodse bewoners die daar tot de Tweede Wereldoorlog woonden. Er woonden in totaal driehonderd tot vierhonderd Joden in de stad. Samen met de meeste andere burgers kregen ze de opdracht om te vertrekken, de Duitsers verklaarden Den Helder al snel tot 'Sperrgebiet'.

"Ze vertrokken naar familie of naar onderduikadressen", vertelt Jan Kikkert van de Stichting Herdenkingsstenen Den Helder. "Vandaar dat er hier ook geen deportaties zijn geweest. Daarin is Den Helder uniek." De mensen werden in hun nieuwe woonplaatsen wel door de Duitsers opgepakt en naar de concentratiekampen gestuurd. Weinig mensen keerden terug. Lees ook: Zware WOII-bom vandaag tot ontploffing gebracht in Hollands Kroon De Binnenhaven is het eerste adres waar vanmiddag de zogenoemde Stolpersteine, met behulp van leerlingen van basisschool de Drietand, werden onthuld. Op de stenen staan de namen van Jansje en Jacob van Praag. De onthulling van de gedenkstenen is in bovenstaande video te zien. Bombardementen

In totaal zijn er 110 namen gevonden die aan een adres zijn te koppelen. Omdat Den Helder het tijdens de oorlog zwaar te verduren had, zullen niet alle slachtoffers zullen een eigen herdenkingssteen krijgen. Den Helder is de meest gebombardeerde stad van Nederland. De stad was verwoest aan het eind van de oorlog, een hoop adressen bestaan niet meer. "Er komt daarom nog een namenmonument voor alle Joodse slachtoffers."