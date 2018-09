Dieven proberen twee keer op één dag telefoons te stelen

ALKMAAR - De politie is op zoek naar twee mannen die op één dag tot twee keer toe hebben geprobeerd telefoons te stelen bij elektronicazaken.

Dat gebeurde al op vrijdag 6 februari. De eerste poging van de heren was even voor 17.00 uur bij een MediaMarkt in Zaandam, maar zonder succes. Een uurtje later hebben de dieven wel geluk, als ze aan de Noorderkade in Alkmaar een dure telefoon weten te stelen.

De mannen staan haarscherp op beeld, waardoor een politiewoordvoerder bij Bureau NH aangeeft het volste vertrouwen te hebben in dat de heren herkend zullen worden. "Het signalement is wel heel erg duidelijk. Wij gaan ervan uit dat iemand een van deze twee herkent."

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



Bekijk alle zaken uit Bureau NH hier terug.