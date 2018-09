Sloop Adelbertuskerk dreigt door leegloop: Egmond-Binnen strijdt voor behoud

EGMOND BINNEN - Inwoners van Egmond-Binnen willen niet dat hun geliefde Adelbertuskerk gesloopt wordt. Dat het bisdom de kerk afstoot is al erg genoeg. In het pand moeten bijvoorbeeld appartementen komen voor de eigen jeugd en senioren, aldus de tegenstanders van de sloop.

Een jaar geleden werd bekend dat het bisdom in Haarlem de Rooms-Katholieke kerken in Egmond-Binnen en Egmond aan Zee volgend jaar gaat sluiten. De gelovigen kunnen daarna voor de erediensten alleen terecht in Egmond aan den Hoef.

De leegloop van de kerken, gebrek aan personeel en de hoge kosten maken het openhouden van de drie kerken onmogelijk. Voor de vrijvallende kerkgebouwen worden kopers gezocht.

In Egmond-Binnen wil men graag dat het kerkgebouw behouden blijft en een nieuwe bestemming krijgt. Er zouden onder andere betaalbare (huur)woningen voor jongeren en ouderen gerealiseerd kunnen worden. Wil jij weten wat voor andere oplossingen de strijdende bewoners aandragen? Kijk dan naar bovenstaande video!

Krachten bundelen

Volgens Martien den Blanken van het parochiebestuur is de kans dat de Adelbertus voor een deel een kerk kan blijven nul. "Het bisdom heeft het besluit genomen de kerk te sluiten en aan de eredienst te onttrekken." Wat vervolgens met het gebouw gebeurd, sloop of herbestemming, is aan de koper en de gemeente.

"Ik denk dat het veel beter is om de krachten te bundelen hier en te proberen gezamenlijk het kerkgebouw te kopen", gelooft Den Blanken. "Dan kan je vervolgens je eigen ideeën realiseren."