Werk Broekhornerbrug kan beginnen: boerenzwaluwen uitgebroed

BROEK OP LANGEDIJK - De onderhoudswerkzaamheden aan de Broekhornerbrug in Broek op Langedijk kunnen beginnen: de broedende boerenzwaluwen waarvoor het werk drie maanden geleden was uitgesteld, zijn uitgebroed.

Eigenlijk zou het onderhoud op 7 en 8 juni worden uitgevoerd. Door het nest met boerenzwaluwen werd het werk uitgesteld tot de vogels waren uitgebroed. De boerenzwaluwen behoren tot een beschermde vogelsoort en mogen daarom tijdens het broedseizoen niet gestoord worden.

Inmiddels is dat gebeurd en kan het werk beginnen. De brug is van morgen 09.00 uur tot en met vrijdag 15.00 uur afgesloten. Er komen omleidingsborden te staan. De fietsbrug blijft wel open.

Geluidshinder

Ook de Uitvalsweg en Papenhorn zijn op die dagen afgesloten voor autoverkeer in verband met asfaltering. Fietsers kunnen via de Stationsweg en het fietspad langs de Uitvalsweg. De Westelijke Randweg en Dijk blijven toegankelijk voor het verkeer. De paal op de brug in de Dorpsstraat wordt tijdelijk verwijderd.

De Broekhornerbrug werd in 2015 al vervangen, maar buurtbewoners ondervonden meer geluidshinder van het nieuwe exemplaar. Daarom moet de oplegging van de brug worden aangepast.