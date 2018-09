Politiehond Chuck spoort 33-jarige auto-inbreker op

HOOFDDORP - Politiehond Chuck heeft een succesvolle speurtocht op zijn naam gezet. Hij wist gisteren een 33-jarige man te pakken die kort daarvoor in een auto had ingebroken.

Rond 23.15 uur kraakte de inbreker een auto op de Melis Spaansweg open. De eigenaar kwam eventjes later bij zijn auto en merkte dat er iemand in zat. De 33-jarige inbreker schrok van de aanwezige eigenaar en gaf een aantal van de gestolen spullen direct terug, daarna zette hij het op een lopen.

Snuffel- en speurwerk

De politie wist na een korte zoektocht de man op te sporen, maar na een achtervolging verloren de agenten de inbreker weer uit het oog. Dat was het moment waarop politiehond Chuck in actie kwam. Na wat snuffel- en speurwerk wist hij de inbreker te traceren in de bosjes.

De man is aangehouden en heeft geen woon- of verblijfplaats.

Boevenvanger Chuck

Dit is niet de eerste keer dat wij over polititiehond Chuck schrijven. Zo betrapte hij vorig jaar november vier mannen op heterdaad tijdens een inbraak in een Haarlems restaurant.