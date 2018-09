Dief steelt scootmobiel van 89-jarige man uit flat Amsterdam

AMSTERDAM - De politie is op zoek naar een man die in Amsterdam een scootmobiel heeft gestolen van een 89-jarige inwoner.

De dief weet op vrijdagavond 3 augustus de hal van een flat aan de Baden Powellweg binnen te komen. Hij loopt daar eerst wat rond en gaat dan op de scootmobiel zitten, waarna hij even later wegrijdt.

Politiewoordvoerder Marijke Stor heeft geen goed woord voor de diefstal van de scootmobiel over. "Waar deze man prima kan lopen, heeft de eigenaar van de scootmobiel dat apparaat echt nodig om van A naar B te komen. Hij is daar afhankelijk van en deze diefstal heeft dan ook een grote impact op zijn leven."

Signalement

De donkergetinte kale man heeft een slank postuur. Hij droeg ten tijde van de diefstal een donker Adidasjack met capuchon, daaronder droeg hij een rood shirt. Verder droeg hij een donkere trainingsbroek en donkere sportschoenen met witte strepen.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



