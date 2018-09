'Amsterdamse scheefwoners zullen minder snel verhuizen door huurverhoging'

NOORD-HOLLAND - (AT5) Niet veel Amsterdammers zullen verhuizen als de regering de huren van scheefwoners drastisch zou verhogen. Dat verwacht Johan Conijn, hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Regeringspartijen willen tegengaan dat mensen met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning, toch in die woning blijven zitten. CDA, VVD, D66 en ChristenUnie komen met een plan de huur voor mensen die meer dan 41.000 euro per jaar verdienen, in één keer te verhogen naar de huurliberalisatiegrens: 710 euro per maand. Doel is om die scheefwoner te laten verhuizen.

'710 euro geen hoge huur'

Maar Conijn verwacht dat dit in Amsterdam niet zal werken. 'In verhouding is 710 euro per maand helemaal geen hoge huur. In Amsterdam zullen dan ook veel minder mensen verhuizen dan in de rest van Nederland. Maar je vermindert wel het voordeel dat je hebt vanwege je inkomen. Dat juich ik toe', zegt de hoogleraar. 'Ook al is het effect in Amsterdam minder groot.'

Conijn kan zich zelf ook niet vinden in een maatregel om mensen uit hun huis te dwingen. 'Het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen in hun huis en woonomgeving. Dat moet je niet onnodig onder druk zetten.'

Maatschappelijk verzet

Ook het plan om de huur in een klap te verhogen vindt de hoogleraar geen goed plan. Nu kan de huur van scheefwoners nog met maximaal 5,4 procent per jaar worden verhoogd. 'Als de huur met 100 euro wordt opgetrokken, dan geef je mensen geen gelegenheid om het uitgavenpatroon aan te passen. Ik ben een voorstander van geleidelijkheid, anders krijg je veel maatschappelijk verzet. Wat decennialang verkeerd is gegroeid, kun je niet in een jaar ongedaan maken.'

In Amsterdam gaat het om 22.500 huishoudens die meer dan 41.000 euro verdienen en een sociale huurwoning van onder de 710 euro bewonen. Van de particuliere woningen gaat het om 11.500 huishoudens die meer verdienen en in een goedkopere woning zitten.