Duingebied Heemskerk herrijst uit de as: "Kijk, asperges!"

HEEMSKERK - Deze zomer werd het Heemskerkse duingebied nabij de Kruisberg geteisterd door oplaaiende duinbranden. Nog geen drie maanden staat PWN-boswachter Dario Duijves versteld naar het herstelde gebied te kijken. "Heel bijzonder hoe snel dat gaat."

Tientallen brandweervoertuigen bijgestaan door blushelikopters van defensie bestreden begin juli de duinbranden. Een deken aan as legde zich over de omgeving. "Het was pikzwart", zegt Duijves tegen NH Nieuws, terwijl hij met collega boswachter Wesley Swaalep over het terrein wandelt. "Maar het herstel is bijzonder. Het kleurt weer groen", aldus Duijves.

Swaalep moet lachen en vult zijn collega aan. "Het was hier overal zwart, en kijk: asperges!" Hij vervolgt: "Ik verwonder mij nog dagelijks. Dan kom je op plekken en denk je: zo, bijzonder dat dat kan. Het is hier weer knalgroen, in plaats van pikzwart."

Zandhagedis

Toch heeft de brand waarschijnlijk ook blijvende gevolgen, zegt Duijves. "Insecten en bijvoorbeeld zandhagedissen zullen hun weg naar dit gebied moeilijk terug kunnen vinden. Die blijven vermoedelijk weg, en dat zal ook invloed hebben voor de langere termijn."

