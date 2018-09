Zeldzame scharrelaar gezien in De Nederlanden op Texel

TEXEL - De zeldzame scharrelaar (Coracias garrulus) is de afgelopen dagen waargenomen in natuurgebied De Nederlanden op Texel.

Dat schrijft onze mediapartner Texelse Courant. Angelina Stiehl en André van der Vliet kwamen de dwaalgast tegen tijdens een wandeling door De Nederlanden. De laatste waarneming van een scharrelaar op Texel was in september 2005 nabij de Rovershut aan de Ploeglanderweg. Daarvoor werd het dier in 1980 voor het laatst op Texel gezien.

De turquoise-achtige vogel komt over het algemeen voor in Zuid- en Oost-Europa en in Azië. Het is een trekvogel die in augustus dan wel september vertrekt naar het zuiden van Afrika en in april/mei weer terugkeert naar zijn broedgebied.

Uit de richting

De scharrelaar die in De Nederlander werd gezien, was behoorlijk uit de richting. Scharrelaars broeden niet in Nederland en zijn landelijk bezien ook een weinig waargenomen vogel.

De bijzondere vogel leeft van kevers, sprinkhanen, slakken, wormen, kikkers, muizen en hagedissen.