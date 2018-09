Deel dit artikel:













Jakob (9) organiseert groot protest tegen pesten: "Kappen met pesten!" Foto: NH Nieuws/Dimitri Walbeek

HAARLEM - Jakob Millenaar is het pesten zat. De negenjarige Haarlemmer, die zelf ook slachtoffer is geweest, regelde vandaag samen met zijn hele school een grote protestmars tegen pesten. Want het moet voorgoed en voor altijd afgelopen zijn het met getreiter. "Plagen is nog wel leuk, maar pesten gaat te ver."

De leerling van openbare basisschool De Wilgenhoek in Haarlem zorgde ervoor dat alle leerlingen van zijn school rond 12.00 uur klaar stonden met borden. "Stop met Pesten!", scandeerden ze terwijl ze een blok rond het schoolgebouw lopen. Jakob werd geïnspireerd door de Week tegen het pesten. "Mijn klasgenootjes hebben heel veel verhalen verteld over dat ze gepest werden en ik vind pesten helemaal niet oké". Hij voegt daar aan toe: "Ik word nog wel eens gepest, maar dat zijn geen pestperiodes, dus dat is niet zo heel erg." Volgens Jacob is een pestperiode dat een paar kinderen een ander kind voor langere tijd van binnen of van buiten pijn doen en dat ze hierbij echt te ver gaan. Hij keurt dit gedrag flink af: "Ik vind dat afschuwelijk en dat moet stoppen." Uitgepraat Zelf heeft hij ook wel eens gepest. Dat is nu uitgepraat. Wel maakt Jakob een duidelijk onderscheid tussen pesten en plagen: "Pesten wordt pesten als je stop zegt en dat het dan niet stopt. Als je wel op tijd stopt, is het plagen. Dat doe ik trouwens nog wel gewoon, want dat is leuk." Vrienden van Jakob deden ook graag mee aan de anti-pestoptocht. Kijk hieronder naar hun zelfgemaakte video's