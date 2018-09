Omstreden discussie om voetbalkooi in Stompetoren weer aangewakkerd

STOMPETOREN - Twee weken na de omstreden beslissing om definitief geen voetbalkooi in Stompetoren te plaatsen, wordt de discussie door enkele gemeenteraadsleden toch weer aangewakkerd.

Onlangs werd de stekker gehaald uit het plan om een voetbalkooi in Stompetoren te plaatsen. Vier jaar lang konden de voorstanders en tegenstanders het niet eens worden over de locatie en over het nut van de kooi.

Inmiddels wordt op het gemeentehuis in Alkmaar weer voorzichtig gesproken over de voetbalkooi. Gemeenteraadsleden Leo van Etten (PvdA) en Stefan de Haan (VVD) willen nog eens de gelopen procedure bekijken.

Alle geopperde locaties in het dorp moeten nog eens op een rijtje gezet worden, vinden zij, evenals de bezwaren die ertegen ingediend zijn. Mogelijk dat er dan toch nog een locatie gevonden wordt voor de voetballende jeugd.

De Dorpsraad Stompetoren is voorstander van een voetbalkooi, maar stuitte telkens op weerstand als er een mogelijke locatie aangewezen werd. De parkeerplaats bij de Dres en het veldje van de ijsbaan lijken de beste opties.

Tot onvrede van de Dorpsraad heeft de gemeente twee weken geleden besloten de kooi niet meer te plaatsen en dat de Dorpsraad een andere invulling mag bedenken voor het gereserveerde budget van 97.000 euro. Maar misschien, heel misschien, komt dit budget dan uiteindelijk toch ten goede aan een voetbalkooi.