Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vermiste Rodechelies (12) uit Amsterdam-Zuidoost terecht: moeder aangehouden Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - (AT5) De 12-jarige Rodechelies uit Amsterdam-Zuidoost is gisteravond in goede gezondheid gevonden. De moeder van het kind is aangehouden voor betrokkenheid bij het verborgen houden van een minderjarige.

Dat meldt de politie vanmiddag. Het 12-jarige meisje werd op donderdag 13 september voor het laatst gezien bij de flat Kruitberg in de Bijlmer in Amsterdam. Daarna werd zij als vermist opgegeven. Het meisje is uiteindelijk bijna twee weken vermist geweest.