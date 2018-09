Van den Brom over bekerduel: "Het wordt geen tombola dat ik acht of negen spelers eruit gooi"

ALKMAAR - Donderdag maakt AZ de lange reis naar Meppel voor het bekerduel met Alcides. De ploeg uit Drenthe staat vijfde in de hoofdklasse. Dat is vijf niveau's lager dan AZ. "De jongens weten waar het omgaat. Ze zijn allemaal ervaren qua bekerhistorie", aldus trainer John van den Brom.

De laatste twee bekeredities bereikte de ploeg van John van den Brom de finale. De Alkmaarders weten dus waar dit soort wedstrijden uiteindelijk toe kunnen leiden. "Dit soort wedstrijden horen erbij. Aan de andere kant is het ook weer mooi. Een andere entourage, daar moeten ze mee omgaan."

Koopmeiners

Teun Koopmeiners trainde woensdagmiddag apart. De middenvelder deed afgelopen weekend nog gewoon mee tegen FC Groningen, maar speelt niet tegen Alcides. "Teun heeft wat last overgehouden aan de wedstrijd van zondag. Hij gaat niet mee en traint door. Hij is gewoon fit voor zondag tegen PEC.

"Tombola"

Verder past Van den Brom nog een aantal veranderingen toe. Zo staat Dorin Rotariu aan de aftrap. De Roemeense aanvaller moest het in de competitie tot nu toe doen met invalbeurten. "We hebben een hele grote groep, dus je kunt deze wedstrijd ook gebruiken om te kijken naar andere spelers. Maar het wordt geen tombola dat ik acht of negen spelers eruit gooi. Ik hou het bij drie of vier spelers."

Alcides - AZ begint donderdagmiddag om 17.00 uur en is negentig minuten live te volgen via deze site en de NH Sport pagina op facebook.