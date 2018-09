Siriusflatbewoners op straat gezet: "Geen huurwoning onder 700 euro te vinden"

HOORN - Bewoners van de Siriusflat moeten deze week hun woningen definitief verlaten wegens de sloop van de flat. Voor veel anti-kraakbewoners betekent dit dat ze op straat komen te staan.

Ze staan vaak te kort ingeschreven om aan een sociale huurwoning te komen. De wachtlijsten zijn zo lang dat voor veel bewoners een betaalbare huurwoning onbereikbaar is.

Nicole Veenman, woonde anti-kraak in de Siriusflat, kan hierover meepraten. Begin 2016 is ze gescheiden en ze staat al ruim zes jaar ingeschreven voor een sociale huurwoning. Inmiddels heeft ze zo'n 500 keer op een woning gereageerd en vooralsnog zonder resultaat.

"Ik ben een keer 18e geworden voor een woning in Enkhuizen, maar dat is wel echt de hoogste plek in al die tijd", verzucht ze. "Het stelt niks voor. Je maakt pas kans als je een top-5 positie hebt."

Kijk de video hieronder voor de ervaringen van de flatbewoners

Tekort betaalbare huurwoningen

In Hoorn worden de oude flats aan de Siriusstraat gesloopt voor nieuwbouw. De bewoners die via de sociale woningbouw een woning huurden, krijgen nu voorrang op de andere ingeschreven woningzoekenden. En dat betekent dus slecht nieuws voor de anti-kraakbewoners die onderaan de wachtlijst terecht komen.

Nicole Veenman logeert nu bij een vriendin in Meppel en heeft een camper van iemand kunnen lenen die ze de komende tijd zal gebruiken als woonruimte. Ook kan ze af en toe in een vakantiehuisje terecht.

"Ik heb gewoon een baan en verder geen problemen of wat dan ook. Dan is het toch ongelofelijk dat ik in heel West-Friesland geen huurwoning onder de 700 euro kan vinden?"

Flexwoningen

Flexwoningen zouden een tijdelijke oplossing kunnen zijn voor de woningzoekenden in de gemeente Hoorn. Voorheen waren hier plannen voor, maar omwonenden zagen dit niet zitten, tot groot verdriet van Nicole.

"We hebben met de antikraak-bewoners van de Siriusflat een appgroep. De een is anestesist, de ander kok. We zijn gewoon normale mensen die een huis zoeken. Niet iedereen die in een flexwoning terecht komt, heeft een verslavingsprobleem."

En dat beeld bestaat er vaak wel van bewoners van flexwoningen. Robert Vinkenborg, raadslid van HOP, maakt zich hard voor de antikraak-bewoners. "Dit is gewoon schandalig, dat mensen op de bank van een vriend moeten crashen. Of in een garagebox moeten gaan wonen."

Vinkenborg is groot voorstander van flexwoningen, om de woningzoekenden te helpen. Komende dinsdag wordt er in de comissievergadering gesproken over een mogelijke oplossing voor de 'spoedzoekers'.