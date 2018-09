Dader gezocht wegens laffe mishandeling jonge vrouw

AMSTERDAM - De jonge vrouw die twee weken geleden op een laffe wijze is aangevallen in Amsterdam, was er zo slecht aan toe dat haar jukbeen moest worden gereconstrueerd. De dader is nog niet gevonden en de politie heeft daarom nu beelden van de man vrijgegeven.

De vrouw haar jukbeen is naar binnen geslagen en ze heeft op meerdere plekken haar kaak gebroken. De politie laat in het AT5-programma Bureau 020 weten dat het 29-jarige slachtoffer er slecht aan toe was. "Ze is nog steeds aan het revalideren. Ze is zo ontzettend hard in haar gezicht geslagen, dat haar jukbeen moest worden gereconstrueerd."

Foto's

Ze zag op de avond van maandag 10 september op de Orteliusstraat, op de hoek met de Postjesweg, een man een andere jonge vrouw lastigvallen en maakte foto's van de verdachte. Het nemen van de foto's was voor de man aanleiding om ook die vrouw te mishandelen. De fotografe werd meerdere malen hard in haar gezicht geslagen.

De verdachte die de politie zoekt, is een slanke lichtgetinte man van ongeveer 25 jaar. Hij is ongeveer 1.65 meter lang, heeft kort zwart haar en lichte gezichtsbeharing. Hij droeg die dag een sportieve donkerblauwe jas met witte rits, donkerblauwe strakke trainingsbroek en zwarte schoenen. Hij had een zwarte schoudertas bij zich.

De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over de zaak.