Schuurs en Sierhuis debuteren in voorselectie Jong Oranje

ZEIST - Ajacieden Perr Schuurs en Kaj Sierhuis zijn voor de eerste keer opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje. Ook heeft bondscoach Erwin van de Looi Carel Eiting en vier AZ-spelers geselecteerd.

Thomas Ouwejan, Teun Koopmeiners, Guus Til en Oussama Idrissi zijn namens de Alkmaarders vertegenwoordigd in de 26 koppen tellende voorselectie. AZ is met die vier spelers samen met PSV hofleverancier. Ook Amsterdammer Javairo Dilrosun, die momenteel furore maakt bij het Duitse Hertha BSC, staat op de lijst.

De ploeg van Van de Looi speelt in de komende interlandbreak twee duels in het kader van de EK-kwalificatie. Op vrijdag 12 oktober is Jong Letland de tegenstander van de Oranje-talenten. Dat duel wordt vanaf 18.30 uur afgewerkt in het Skonto Stadion in Riga. Vier dagen later staat om 18.30 de thuiswedstrijd tegen Jong Oekraïne op het programma. Dat duel wordt op De Vijverberg gespeeld.

Op 5 oktober wordt de definitieve selectie bekend gemaakt.

Volledige selectie Jong Oranje: Yanick van Osch (PSV), Indy Groothuizen (ADO Den Haag), Maarten Paes (FC Utrecht), Denzel Dumfries (PSV), Kevin Diks (Fiorentina), Jeremiah St. Juste (Feyenoord), Sherel Floranus (SC Heerenveen), Perr Schuurs (Ajax), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Justin Hoogma (TSG Hoffenheim), Tyrell Malacia (Feyenoord), Thomas Ouwejan (AZ), Juninho Bacuna (Huddersfield Town), Carel Eiting (Ajax), Guus Til (AZ), Bart Ramselaar (PSV), Teun Koopmeiners (AZ), Michel Vlap (SC Heerenveen), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Jay-Roy Grot (VVV Venlo), Oussama Idrissi (AZ), Kaj Sierhuis (Ajax), Sam Lammers (SC Heerenveen), Richairo Zivkovic (KV Oostende), Donyell Malen (PSV).